Algérie: des ONG créent le Comité de lutte contre la torture des détenus d'opinion

Walid Nekiche a eu le courage de parler de tortures et les atrocités qu’il avait citées ne peuvent être tolérées. L’Algérie, étant signataire de la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, se doit de respecter cette convention. Donc, le parquet a été déjà saisi au mois de juillet 2020. Mais jusqu’à maintenant, rien n’a été fait. Je reste dubitatif, parce que tant que Walid Nekiche n’est pas convoqué, on attend. On préfère attendre et voir. Mais là, il y a un effet boule de neige. Tant mieux d’ailleurs, parce que les gens avant hésitaient à en parler parce qu’il y a un climat de peur.