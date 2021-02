Des manifestations en France pour le droit à l'instruction à la maison

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce week-end pour dénoncer la loi contre le séparatisme votée samedi 13 février par l’Assemblée nationale. Dans leur collimateur, l’article 21 de cette loi. Les familles devront demander une autorisation pour faire l’école à la maison au lieu d'une simple déclaration.

Avec notre correspondante à Strasbourg, Angélique Férat

« On veut rester à la maison ! » À Strasbourg, ils étaient une petite centaine à déambuler avec enfants et trompettes. C’est une manifestation tout ce qu’il y a de familial. Des enfants courent dans les rang des manifestants et certains sont ravis de pouvoir faire du bruit.

Marie Ruiz est en tête de cortège. Son fils de 13 ans n’a jamais été à l’école. Un problème de santé a dicté ce choix. Ensuite Rafael a refusé d’aller à l’école. Rien à voir avec un pseudo-séparatisme, dit-elle.

« Moi à la base, je suis esthéticienne, j'ai une licence d'anglais, je suis sapeur-pompier volontaire. La République, j'y crois à fond. Du jour au lendemain, on nous dit "vous êtes des séparatistes, des terroristes, vous avez des enfants fantômes". Toutes les semaines, on s'est pris des insultes de la part du gouvernement. C'est épuisant et surtout c'est stigmatisant. »

340 familles font l’école à la maison en Alsace. Pour elles, c’est une liberté importante. Sur les pancartes du défilé, on peut lire : « S’instruire autrement est un droit. » Ou encore : « on veut le choix pour nos enfants. »

Liberté d'enseignement

Mathieu Amiel n’a pas mis sa fille en maternelle. « Regardez-nous : on est des gens normaux. » : « on répondrait à un éventuel manque de moyens de l'État en terme de contrôle par l'interdiction de l'instruction en famille. On passe à un régime ou l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, et pour une liberté qui a été reconnue par le Conseil d'État comme partie intégrante de la liberté d'enseignement, à nos yeux, c'est impossible. »

À Paris, près de 200 personnes ont manifesté dimanche contre le projet de loi séparatisme du gouvernement, texte visant à renforcer l'arsenal contre l'islamisme radical, accusé de « renforcer les discriminations envers les musulmans », et pour le droit de ces derniers à « être des citoyens comme les autres ».

La loi va maintenant être présentée au Sénat. Les associations envisagent déjà d’aller en justice si le texte est entériné tel quel. On estime à 62 000 le nombre d’enfants concernés en France. Soit à 0,5 % des enfants en âge d’être scolarisés.

