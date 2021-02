Retour d’Ebola en Guinée: les différents acteurs à pied d’œuvre pour organiser la riposte

La Guinée, le Liberia et la Sierra Leone ont été les pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 11000 personnes entre le début 2014 et l'annonce de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest par l'OMS en juin 2016.

RFI/Sébastien Nemeth