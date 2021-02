La Somalie peut-elle sortir du blocage institutionnel ?

Le président Mohamed Abdullahi Mohamed «Farmajo» au sommet de l'organisation régionale Igad sur la situation des réfugiés somaliens dans la région, à Nairobi, le 25 mars 2017. SIMON MAINA / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Somalie, le gouvernement et les États fédéraux peuvent-ils résoudre la crise qui les oppose au sujet des élections ? Alors que le mandat du président Farmajo est terminé depuis le 8 février dernier, un comité technique rassemblant les deux parties dit avoir trouvé des solutions aux points de blocage, sans les détailler, et appelle le gouvernement et les chefs des États fédéraux à se réunir rapidement. Les tensions de ces dernières semaines sont une nouvelle illustration du bras de fer qui oppose les responsables de Mogadiscio et ceux de l’intérieur du pays au sujet des élections.