Présidentielle au Niger: Zinder, passage obligé pour les candidats en campagne

Scène de vie à Zinder, Niger. (Image d'illustration) RFI/David Baché

La campagne se poursuit, au Niger, avant le second tour de la présidentielle, dimanche 21 février. Les électeurs devront départager l’ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir PNDS arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, et l’ex-président Mahamane Ousmane, candidat du RDR-Tchanji arrivé en seconde position avec 17%. Les deux candidats prévoient de terminer leur campagne à Zinder, à un peu plus de 700 kilomètres à l’est de Niamey.