Centrafrique: à la CPI, les deux portraits de Patrice-Edouard Ngaïssona

L'ancien chef anti-balaka Patrice-Edouard Ngaïssona devant la CPI à La Haye, le 25 janvier 2019, lors d'une première audience. Koen van Weel / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La première phase du procès de Patrice-Edouard Ngaïssona et Alfred Yekatom pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité s'est terminée ce jeudi 18 février à la Cour pénale internationale. Trois jours d'audience durant lesquels chacun a donné sa « déclaration liminaire » et introduit les arguments, preuves et témoignages qu'il développera au cours de la prochaine étape, à compter du 15 mars.