Covid-19: au Gabon, les restaurateurs ont gardé portes closes ce mercredi

Au Gabon, c'était une journée sans restaurant hier mercredi. Tous les grands établissements de Libreville ont gardé portes closes. Les propriétaires protestent contre une décision du gouvernement d’imposer la présentation d’un test Covid négatif de moins de 5 jours aux clients et aux personnels des restaurants. C’est pour faire entendre leur cri de détresse que les patrons de restaurants ont fermé mercredi. La bouderie pourrait se poursuivre ce jeudi. Reportage à Libreville, Yves Laurent GOMA

avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Dans le restaurant Les paillotes, au quartier Glass dans le 4ème arrondissement de Libreville, monsieur et Madame Le Rouge sont seuls.

Depuis lundi, date d’entrée en vigueur de la décision du gouvernement, plus rien ne marche, affirme madame Le Rouge. « On a zéro client ! Vous allez en supermarché, on ne vous demande pas un test Covid ; alors pourquoi on vous demande un test Covid en terrasse ? Je ne comprends pas ! »

Non loin du front de mer, le Sakura. C’est le restaurant préféré de la noblesse locale. Marianne Tigoe Okias, la patronne dit avoir accepté de fermer pour sauver les emplois. « Aujourd'hui nous sommes complètement fermés en gage de contestation. Si cette décision est maintenue, nous ne pourrons pas recevoir nos clients, donc nous licencierons et n'aurons plus de travail... »

Réunis au sein du Club de Tourisme de Libreville (CTL), ces restaurateurs ont dans une déclaration commune mercredi lancé un cri de détresse. « Si les mesures restent en l'état, c'est la fermeture pure et simple de nos établissements », a déclaré Jean Claude Ngoma, le porte-parole du CTL.

A titre d’exemple pour un petit restaurant, pour payer 5 tests pour les salariés il faut 300 000 FCFA par mois. Et si un client vient sans son test, l'amende est de 5 millions de FCFA. Un véritable coup de massue.

Pour faire face à la deuxième vague de la pandémie, le gouvernement a annoncé vendredi 12 février le durcissement des mesures contre la propagation du Covid-19.

