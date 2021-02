Le Sénégal a reçu ses premières doses de vaccin contre le Covid-19

Aujourd’hui -et je l’ai dit avec fierté- nous abordons une nouvelle étape de notre combat commun contre notre ennemi commun. Une étape porteuse d’espoir. Ce premier lot de 200 000 doses, acquis sur notre propre budget, est destiné à faire face à l’urgence, sans attendre le déploiement du don prévu dans le cadre de l’initiative Covax. Je me réjouis également, d’annoncer que nous avons déjà entamé le processus d’acquisition d’autres lots de vaccins, dans les toutes prochaines semaines, pour un total de 6,798 millions de doses, qui nous permettront d’entrer dans la phase de vaccination de grande masse. Ici, c’est la science qui s’exprime et qui est claire. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter, de douter ou de spéculer sur le vaccin antiCovid et dans la perspective de la vaccination de masse, qui va débuter prochainement. Je lance un appel à toute la population, pour une adhésion totale à notre stratégie de vaccination.