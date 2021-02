Présidentielle au Bénin: la Cour constitutionnelle rejette les recours des candidats recalés

L'Assemblée nationale du Bénin à Porto-Novo, en mai 2019. AFP - PROSPER DAGNITCHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au total, une dizaine de recours avaient été déposés devant les sages et notamment celui de Rekia Madougou, la candidate du principal parti d'opposition, Les Démocrates. Le Bénin se dirige donc, une fois de plus, vers une élection sans adversaire d'envergure pour le président Patrice Talon. Ce serait la troisième fois, après les municipales et les législatives de 2019.