Procès Rusesabagina au Rwanda: l'avocat plaide l'incompétence de la Haute Cour

Le procès de Paul Rusesabagina s’est ouvert mercredi 17 février à Kigali. L’opposant rwandais, considéré comme un « Juste » lors du génocide des tutsis de 1994, et dont l’histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, se trouve aujourd’hui accusé de terrorisme pour son implication présumée dans plusieurs attaques au sud du Rwanda en 2018. Son avocat a plaidé l’incompétence de la Haute Cour rwandaise pour les crimes internationaux dans cette affaire.

Laure Broulard

Paul Rusesabagina a comparu aux côtés de vingt autres accusés, tous soupçonnés de terrorisme et de liens avec le MRCD, la plateforme de l’opposition qu’il a fondée, et du FLN, son bras armé. La Cour a lu ses neuf chefs d’accusation dont formation d’un groupe armé et meurtre comme acte de terreur. « Je suis un citoyen belge qui a été kidnappé », a déclaré Paul Rusesabagina. « Comment a-t-il arrêté ? Et selon quelle procédure ? », a renchéri son avocat, maitre Gatera Gashabana. Selon lui, la Haute Cour n’est pas compétente pour juger un ressortissant belge extradé selon une procédure irrégulière.

Des arguments rejetés en bloc par l’accusation qui considère l’opposant comme un citoyen rwandais et qui a présenté un témoin à charge, Callixte Nsabimana, ancien porte-parole du FLN, qui a déclaré : « Quand nous avons lancé ce groupe rebelle, Paul Rusesabagina voulait devenir président du Rwanda. Comment il aurait pu y arriver s’il dit qu’il est Belge ? » La prochaine audience est prévu pour le 26 février. Le juge devrait alors statuer sur la question de la compétence de la Cour…

