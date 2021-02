Algérie: le journaliste Khaled Drareni a été libéré de prison

Le journaliste Khaled Drareni, devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, a été libéré vendredi soir au lendemain de l'annonce d'une grâce présidentielle en faveur de dizaines de détenus d'opinion, a-t-on appris auprès de son avocat.

Plus de 30 détenus d'opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés vendredi à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à trois jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Hirak. « Il est libre », a déclaré à l'AFP Abdelaghani Badi, l'un des avocats du correspondant en Algérie de la chaîne TV5 Monde et de Reporters sans frontières (RSF), en précisant qu'il s'agissait d'une mesure de « liberté provisoire ».

Le journaliste âgé de 40 ans est apparu sur des images des réseaux sociaux à sa sortie de prison, porté par une foule de sympathisants. Khaled Drareni est en attente d'une décision de la Cour suprême le 25 février sur son pourvoi en cassation.

C'est une grande joie car j'ai connu Khaled il y a quelques années et il m'avait interviewé dans une émission à lui donc c'est devenu comme un ami, un petit frère. Aouicha Bahkti, l'avocate de Khaled Drareni

L'opposant Rachid Nekkaz, 47 ans, a également été remis en liberté, selon le Comité national de libération des détenus (CNLD). Incarcéré à la prison d'El Bayadh (sud-ouest), il avait commencé une grève de la faim dans la journée pour protester contre sa détention prolongée, sans jugement, malgré la détérioration de son état de santé selon son entourage.

« Au total, 33 personnes ont été libérées jusqu'ici. Les procédures sont en cours pour le reste », a indiqué un communiqué du ministère de la Justice sans préciser leurs noms. Des photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont montré des détenus retrouvant leurs proches dans plusieurs régions dont celle de Koléa à l'ouest d'Alger, ou familles et journalistes ont attendu toute la journée la libération des prisonniers.

« Nous souhaitons que la grâce (présidentielle) soit un premier pas vers une véritable transition politique où le peuple sera souverain », a déclaré l'avocat Badi devant la prison de Koléa. Dans son discours à la nation jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré : Le "Hirak béni" a sauvé l'Algérie. J'ai décidé d'accorder une grâce présidentielle (...) Entre 55 et 60 personnes rejoindront leurs familles » d'ici ce vendredi soir.

