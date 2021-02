Reportage

Covid-9: les Gabonais sortent les casseroles pour protester contre le confinement

Gabon, le 18 février 2021: concert de casseroles dans le quartier PK10, à Libreville, pour protester contre les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. © Yves-Laurent Goma / RFI

Texte par : RFI

Au Gabon, concerts des casseroles à Libreville et dans plusieurs villes du pays. Démarré timidement mercredi, le mouvement a pris de l’ampleur la nuit dernière. Il doit prendre fin ce vendredi. Chaque soir dès 20 heures, les Gabonais sont invités à se mettre devant les portes ou fenêtres et à taper sur une casserole durant 5 minutes. Ce mouvement non violent a été lancé pour protester contre les mesures gouvernementales contre le coronavirus à l’origine d'une grave crise économique et d'une paupérisation de la population.