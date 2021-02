Guinée: les premières doses de vaccin contre Ebola attendues ce dimanche

Personnel sanitaire luttant contre le virus Ebola à Conakry en aout 2015. (Illustration). CELLOU BINANI AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Guinée, près de 5 ans après la fin de la dernière épidémie d’Ebola qui a coûté la vie à plus de 2500 personnes entre 2013 et 2016, le virus a refait surface. A ce jour, le pays a enregistré huit cas suspects ou confirmés dont cinq sont décédés. La riposte est en marche: des points de contrôle sanitaire ont été installés à N’Zérékoré et à Gouécké, des messages de prévention en langues locales sont diffusés à la radio et l’arrivée des premières doses de vaccin est annoncée pour ce week-end.