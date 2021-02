Reportage

Côte d’Ivoire : la distribution des nouvelles cartes d’identité connaît des difficultés

Pour l’instant 2,5 millions d’Ivoiriens seulement ont été enrôlés et un peu plus d’un million de cartes distribuées. (image d'illustration). REUTERS/Thierry Gouegnon

Texte par : RFI

En lançant l’enrôlement pour les nouvelles cartes nationales d’identité il y a un an, l’Oneci, l’Office national de l’état civil et de l’identification, visait 11 millions de personnes les deux premières années. Pour l’instant, 2,5 millions d’Ivoiriens seulement ont été enrôlés et un peu plus d’un million de cartes distribuées. Des distributions qui ne se font pas non plus sans difficultés. Et les anciennes cartes ne seront plus valides après le 30 juin prochain.