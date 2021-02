Conflit au Tigré: la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde sort de son silence

Un tank des forces tigréennes abandonné près de Mehoni, dans le sud du Tigré, en Ethiopie, le 11 décembre 2020. (Photo d'illustration) © EDUARDO SOTERAS/AFP

Assiste-t-on à un changement d’attitude à la tête de l’État éthiopien ou bien peut-on voir les premières fractures au sein du gouvernement à propos de la guerre au Tigré ? Après trois mois et demi de conflit et un désastre humanitaire, la présidente de la République, Sahle-Work Zewde, est sortie de son silence. Sa vision de la situation humanitaire est bien plus alarmante que celle du Premier Ministre qui lui assure que tout est rentré dans l’ordre dans la province du nord.