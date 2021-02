Le fondateur de Blackwater accusé d'avoir violé l'embargo sur les armes en Libye

Le proche de Donald Trump et fondateur de la société Blackwater, Erik Prince le 30 novembre à Washington. AP - Jacquelyn Martin

Texte par : RFI

Erik Prince, un proche de l'ancien président Donald Trump et fondateur de la société de sécurité privée Blackwater a violé l'embargo sur les armes en Libye. L'information est dévoilée ce matin par le New York Times et le Washington Post, qui ont pu avoir accès à un rapport de 121 pages de l'organisation de Nations unies.