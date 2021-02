Niger: les derniers préparatifs en veille du second tour de la présidentielle

Des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Niger chargeant des urnes et du matériel électoral dans un camion le 26 décembre 2020, à Niamey, à la veille des élections présidentielles et législatives du pays. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les Nigériens sont appelés à voter, dimanche 21 février, pour le second tour de la présidentielle. L’actuel chef de l’État, Mahamadou Issoufou, arrivé au terme de ses deux mandats, ne se représente pas. Les 7,5 millions d’électeurs vont ainsi choisir leur futur dirigeant entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, et celui du RDR, Tchanji Mahamane Ousmane. En cette veille de scrutin, la commission électorale et les observateurs finissent les derniers préparatifs.