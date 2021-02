Présidentielle au Niger: un scrutin inédit dans l'histoire du pays

Des membres de la Céni préparent des urnes et du matériel électoral pour le scrutin présidentiel du 21 février à Niamey. AFP - ISSOUF SANOGO

7,5 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche 21 février, pour le second tour de la présidentielle. Les quelque 26 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions du pays doivent ouvrir à 8h locales et fermer à 19h. Les Nigériens choisissent leur prochain dirigeant, entre le candidat du parti PNDS au pouvoir Mohammed Bazoum et celui du RDR Tchanji, Mahamane Ousmane. Un scrutin inédit dans l’histoire du pays, qui marque la première succession pacifique entre deux présidents élus.