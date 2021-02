Reportage

Sénégal: tracasseries douanières à la frontière avec la Gambie

Audio 01:24

Le pont entre le Sénégal et la Gambie a été inauguré le 21 janvier 2019. (image d'illustration) Guillaume Thibault/RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Les relations entre la Gambie et le Sénégal sont très étroites depuis l’arrivée au pouvoir du président gambien Adama Barrow. Un pont qui relie le nord et le sud du Sénégal en traversant la Gambie a été inauguré début 2019. Il a permis de faciliter les échanges, et la traversée de l’enclave gambienne mais les transporteurs et passagers sénégalais déplorent toujours des tracasseries à la frontière.