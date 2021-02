Affaire Chebeya-Bazana en RDC : le général Djadjidja placé en résidence surveillée

Selon les témoins de RFI, des membres du commando chargé de tuer les deux membres de l’ONG la Voix des sans voix, c’est sur le terrain du général Djadjidja que le corps de Fidèle Bazana aurait été enterré. (image d'illustration) AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Depuis les révélations de RFI sur l’affaire Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, un officier de l’armée congolaise basé à l'est est prié de rester à Kinshasa. Selon une source sécuritaire haut placée, le général Zelwa Katanga dit « Djadjidja » est même en résidence surveillée, dans l’attente de la fin de l’enquête de la justice militaire sur son rôle présumé dans ce double assassinat et les tentatives de cacher la vérité.