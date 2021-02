Bénin : deux personnalités du parti d’opposition Les Démocrates convoqués à la Criet

Une vue de Cotonou, la capitale du Bénin (Image d'illustration) AP - Salako Valentin

Climat tendu entre le pouvoir et le parti d’opposition Les Démocrates dont la candidate et son colistier ont été recalés pour l’élection présidentielle du 11 avril. Vendredi nuit, on a appris que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a entendu deux personnalités du bureau du parti de l’ancien président Boni Yayi.