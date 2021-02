Congo-B: coup d’envoi des travaux de construction de la deuxième raffinerie du pays

La première raffinerie du Congo, la Congolaise de raffinage (Coraf), opérationnelle depuis presque 40 ans ne fonctionne plus à plein régime. (image d'illustration) © AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Congo sera doté en 2023 d’une nouvelle raffinerie du brut d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an, financée par le groupe chinois Beijing fortune Dingheng investment Co Ltd. Le coup d’envoi des travaux a été donné dimanche 21 février 2021 près de Pointe-Noire, par le président Denis Sassou-Nguesso visiblement en précampagne électorale.