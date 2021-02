Crise en Somalie: la pression s'accentue sur le président Farmajo

Le président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed «Farmajo», est de plus en plus sous pression (image d'illustration). Yasuyoshi CHIBA / AFP

Depuis le 8 février, l'opposition ne reconnaît plus la légitimité du président sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit « Farmajo », après l'expiration de son mandat officiel et le report de l'élection présidentielle. Depuis, des incidents armés ont eu lieu à Mogadiscio vendredi, les tentatives de pourparlers ont échoué et la communauté internationale s'inquiète.