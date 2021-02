Gambie: Toufah Jallow sensibilise sur le sexisme avec des vidéos de réalité inversée

Audio 01:19

La militante féministe gambienne Toufah Jallow avait accusé l'anciene président Jammeh de viol. RFI/Guillaume THIBAULT

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Toufah Jallow, la jeune gambienne qui a accusé l’ancien dictateur Yahya Jammeh de viol, vient de sortir une série de vidéos de réalité inversée, où les femmes dominent la société. Après avoir dénoncé publiquement son agresseur, la jeune femme de 24 ans est devenue une figure féministe de Gambie et elle a créé sa fondation de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences sexuelles et de genre qui a produit plusieurs vidéos en partenariat avec l’ambassade de Suisse au Sénégal.