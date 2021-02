Tchad : les deux opposants Kebzabo et Laoukein menacent de boycotter la présidentielle

Les locaux de la Céni, à Ndjamena au Tchad. RFI/Aurélie Bazzara

Au Tchad, deux partis politiques d’opposition, arrivés deuxième et troisième lors de la précédente élection présidentielle, menacent de ne pas prendre part à celle prévue le 11 avril prochain. Il s’agit de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau, de Saleh Kebzabo et de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, de Laoukein Kourayo Médard. Les deux partis réclament, depuis cinq ans, le remboursement de leurs frais de campagne prévu par la loi mais que le gouvernement refuse d’exécuter.