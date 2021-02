Ebola en RDC: le ministre de la Santé appelle la population à respecter les gestes barrières

Une femme se lave les mains à un point de contrôle Ebola avant d'entrer en RDC, le 16 juillet 2019. JOHN WESSELS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six personnes ont été diagnostiquées positives et quatre sont décédées du virus Ebola dans l’est de la RDC. C'est pourquoi le ministre provincial de la Santé, le docteur Eugène Syalita, demande aux habitants du Nord-Kivu de prendre la situation au sérieux et d'accepter des mesures simples.