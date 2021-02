Bénin: la Cour constitutionnelle confirme les trois tickets présidentiels validés par la Céna

La Cour constitutionnelle a validé la liste provisoire de la Céna autorisant seulement trois duos pour l’élection présidentielle. Les tickets du parti Les Démocrates et de la plateforme de l’opposition sont écartés faute de parrainage. Même si le pouvoir soutient que les adversaires de Talon garantissent le pluralisme l’opposition dément et dénonce une affiche voulue par le chef de l’Etat.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Ni Joël Aivo, ni Reckya Madougou ne participeront à l’élection. La Cour confirme la liste de la Céna qui avait écarté les duos des Démocrates et de la plateforme de l’opposition pour défaut de parrainage

Éric Houndété, le président du parti les Démocrates parle d’une compétition entre Patrice Talon et ses faire-valoir « Nous ne nous attendions pas à un miracle. On aurait aimé que la Cour constitutionnelle que cette élection est une élection exclusive. Nous avons prouvé que le régime ne veut pas de compétition. C’est une élection "Patrice Talon contre Patrice Talon". »

Parmi les recalés amers, il y a le Parti pour l’engagement et la relève. « On nous a promis la fête, une élection inclusive et la Cour déclare seulement 3 candidatures, déplore son président Nathanaël Koty. C’est quand même malheureux pour notre démocratie. »

Le procès d’une compétition verrouillée faite à Patrice Talon, le porte-parole du gouvernement le récuse. « Il n’y a point d’exclusion, affirme Alain Orounla. Il a donc été retenu trois duos de candidatures qui suffisent largement à fonder l’ouverture de cette élection et le choix démocratique offert aux électeurs béninois ».

Même si l’opposition déclare qu’elle ne se laissera pas enlever sa démocratie, la Céna déroule son calendrier, elle publie cet après-midi la liste transmise par les sages.

