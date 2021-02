Madagascar: « Ile était une fois », un documentaire sur des métiers en voie d’extinction

Audio 01:35

Devant son banc de montage, le réalisateur multi récompensé Lova Nantenaina. A l'écran, une saunière de Tuléar, l'un des huit personnages du film, bouleversante par son témoignage. © Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

C’est un cri du cœur pour la sauvegarde des métiers en voie d’extinction, des savoir-faire ancestraux désormais détenus par une poignée de passionnés. Avec « Ile était une fois », le cinéaste malgache Lova Nantenaina signe un documentaire tourné et monté façon « carnet de voyage » dans l’océan Indien, entre l’île de la Réunion et Madagascar. Un long métrage, le second du réalisateur, qui offre au téléspectateur un regard sans fard sur des histoires humaines puissantes et bouleversantes.