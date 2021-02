RCA: les forces pro-gouvernementales ont repris Bossangoa

À 280 kilomètres au nord de Bangui, la ville était aux mains des hommes de la Coalition des patriotes pour le changement qui rassemble six groupes armés rebelles.

Depuis janvier, les forces pro-gouvernementales et leurs alliés rwandais et russes mènent une offensive contre les groupes armés. Plusieurs villes ont été reconquises comme Boda, Boali, Bossembélé, Bossemptélé, Yaloké et Beloko. Le fief de l'ancien président François Bozizé était aux mains de la CPC et vient donc d'être reconquise. François Bozizé est accusé de soutenir la CPC pour renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. La reprise de Bossangoa s'est faite sans résistance selon cet habitant.

Témoignage

