Affaire Afriland en RDC: «Il y a une entreprise criminelle installée à la banque»

Navy Malela. © Navy Malela

Texte par : Sonia Rolley Suivre 10 mn

Pour la première fois, les deux lanceurs d’alerte d’Afriland First Bank CD témoignent à visage découvert. Gradi Koko Lobanga, chef de l’audit interne, et Navy Malela, contrôleur permanent, avaient servi de sources à une enquête de deux ONG internationales, PPLAAF et Global Witness visant le milliardaire israélien Dan Gertler, ami de l’ancien président Joseph Kabila. Les deux agents ont été depuis poursuivis par leur ancien employeur, accusés d’avoir volé des données confidentielles et de les avoir falsifiées. Navy Malela répond aux questions de Sonia Rolley.