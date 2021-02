Niger: l'opposant Hama Amadou dans le viseur des autorités

Des policiers anti-émeutes dans une rue alors que les partisans de l'opposition protestent après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle du pays à Niamey, le 23 février 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 8 mn

Au Niger, deux morts et près de 470 arrestations, c'est le dernier bilan, donné par le ministère de l'Intérieur, des troubles qui ont eu lieu à Niamey, depuis l'annonce mardi par la Céni des résultats provisoires de la présidentielle. Lors d'un point presse cet après-midi, le ministre de l'Intérieur Alkache Alhada a expliqué que certains hommes politiques avaient été arrêtés et qu'Hama Amadou, opposant historique, était recherché. Par ailleurs, plusieurs maisons ont été attaquées et incendiées. Parmi elles, le domicile du correspondant de RFI Moussa Kaka.