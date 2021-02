Sénégal: l'Assemblée nationale doit voter sur la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko

Ousmane Sonko lors de sa déclaration à la presse, le 25 février 2021. © RFI / Théa Ollivier

Alors que la plaignante a été entendue par le juge d’instruction jeudi et que le président du parti Pastef Les Patriotes a pris la parole pour la première fois depuis plus de deux semaines, Ousmane Sonko pourrait être bientôt convoqué. L’Assemblée nationale est réunie en plénière ce vendredi 26 février afin de voter pour la levée, ou non, de son immunité parlementaire.