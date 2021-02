45ème anniversaire de la proclamation de la RASD: l’Algérie renouvelle son soutien au Polisario

Un soldat du Front Polisario et le drapeau du Sahara occidentale. RYAD KRAMDI/AFP/File

Ce 27 février marque le 45ème anniversaire de la « République arabe sahraouie démocratique » (RASD) proclamée, en 1976, sur le territoire d’une ancienne colonie espagnole disputée par le Maroc et le Polisario et qui n’a toujours pas de statut juridique. Enjeu de rivalités entre le Maroc et l’Algérie, territoire «non-autonome», selon l’ONU, le Sahara occidental est un dossier diplomatiquement gelé.