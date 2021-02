Covid-19: l'Afrique du Sud reçoit une seconde livraison de vaccins Johnson & Johnson

Des employés de l'aéroport de Johannesburg déchargent la seconde livraison de vaccins Johnson &Johnson, le 27 février 2021. AFP - KIM LUDBROOK

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le pays a reçu samedi 27 février une deuxième livraison de vaccins Johnson & Johnson. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché par l’épidémie de Covid de tout le continent africain avec environ 1,5 millions de cas et plus de 49 000 décès. Les autorités prévoient d'administrer un vaccin à 40 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, ce qui permettrait d'atteindre un niveau d'immunité collective.