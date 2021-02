Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'exactions

Dans un rapport accablant, l’organisation internationale Human Rights Watch a accusé, vendredi 26 février, des soldats camerounais d’avoir perpétré « l’une des pires » attaques contre des civils en zone anglophone ces dernières années.

Publicité Lire la suite

Il s'agit de l’attaque dans le village d’Ebam dans la région du sud-ouest où a au moins vingt femmes – dont quatre handicapées – ont été violées et une trentaine d’hommes passés à tabac. Les faits se sont produits il y a un an, le 1er mars 2020, mais n’ont pas eu de véritable écho depuis. En cause : la crainte de représailles chez les victimes.

Pour Ilaria Allegrozzi, chercheuse à Human Rights Watch, l'attaque est emblématique de ce qui se passe au Cameroun anglophone.

L'attaque à Ebam n'est pas un cas isolé. Elle a été perpétré seulement deux semaines après que des soldats a massacré 21 civils dans le village de Ngarbuh, dans la région du nord-ouest. Ilaria Allegrozzi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne

Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR

Amnesty International a exhorté les autorités camerounaises à mener une enquête indépendante d’urgence sur l’attaque d’Ebam. RFI a tenté de joindre les autorités camerounaises, mais n’a pas eu de réponse.