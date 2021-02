La Guinée renforce ses mesures face à une recrudescence des cas de Covid-19

Une Guinéenne passe devant un graffiti appelant à respecter les mesures pour lutter contre le Covid-19 à Conakry. AFP - CELLOU BINANI

L’aide internationale en faveur de la Guinée pour éradiquer le Covid-19 et l’épidémie hémorragique à virus Ebola ne tarit pas. Mais pour faire face, le président Condé a décidé de renforcer les mesures pour vaincre ces deux virus qui sévissent dans le pays. Pour trois mois encore, à compter du 26 février, les Guinéens doivent relever leur niveau de prudence et appliquer des mesures encore plus restrictives qu'avant.