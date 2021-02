Madagascar: des pillages à Tuléar en marge d'une manifestation étudiante

Vendeurs de vêtements, de sandales ou encore de meubles du quartier d'Andolombazaha de Tuléar ont vu leurs étals et petits magasins mis à sac par des pilleurs. (image d'illustration) © RFI/Sarah Tétaud

Tuléar est secouée depuis jeudi 25 février par des manifestations étudiantes. Samedi matin, alors que les forces de l'ordre essuyaient des jets de pierres et dispersaient avec des gaz lacrymogène les étudiants qui s'étaient rassemblés dans le centre-ville pour réclamer, entre autres, le paiement de leurs bourses, des pilleurs ont profité de la confusion pour dérober les marchandises de commerçants. Dans la soirée, le ministre de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Enseignement Technique se sont rendus sur place pour discuter avec les étudiants.