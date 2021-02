Mali: des élus de la région de Tombouctou se rencontrent pour parler de paix et sécurité

Vue aérienne de Tombouctou, au Mali, le 16 janvier 2020. Souleymane Ag Anara/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d'une centaine de conseillers municipaux et maires, ainsi que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou, ont achevé samedi soir une rencontre communautaire à Tombouctou. Une rencontre pour contribuer à la paix et à la sécurité dans cette partie du Mali où règne toujours à plusieurs endroits l'insécurité. Les populations locales de la tribu des Imouchars qui organisaient la rencontre ont proposé des mécanismes pour contribuer à l'instauration de la paix.