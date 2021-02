Sénégal: l'immunité d'Ousmane Sonko levée, ses soutiens prévoient de manifester

Session de l'Assemblée nationale sénégalaise à Dakar, le 4 mai. RFI/Guillaume Thibault

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Sénégal, l’immunité parlementaire de l’opposant politique Ousmane Sonko a été levée par l’Assemblée nationale le vendredi 26 février. Au total, 98 députés ont voté pour, un contre et deux se sont abstenus. L'opposant politique et leader du parti Pastef (les Patriotes) est accusé de viol avec menace par une employée d’un salon de massage. Lui dénonce un complot politique et une « procédure illégale ».