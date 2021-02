REPORTAGE

Violences intercommunautaires au Darfour: l’argumentaire des tribus arabes

Manifestation tribale suite à un meurtre à l'entrée de la ville d'el-Fasher, Darfour, Soudan, en février 2021. © RFI / Abdulmonam Eassa

L’Association des avocats du Darfour a rencontré, le 24 février, le procureur général pour faire notamment le point sur les violences de janvier, dans la région d’El Geneina. Un meurtre avait entraîné une spirale de violences entre tribus arabes et non arabes faisant plus de 160 morts. Les communautés dites africaines accusent notamment les Arabes d’avoir participé au génocide du Darfour, de s’être accaparé leurs terres et de continuer à les attaquer aujourd’hui.