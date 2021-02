Enquête

Affaire Afriland First Bank en RDC: les bonnes affaires du Russe Kirill Parinov

La banque Afriland First Bank CD, à Kinshasa. © RFI / Sonia Rolley

Texte par : Sonia Rolley Suivre 3 mn

Depuis vendredi, plusieurs médias dont RFI enquêtent sur les révélations faites par deux anciens employés de la banque Afriland First Bank CD, filiale d’une banque camerounaise en RDC. Ces lanceurs d’alerte ont été condamnés à mort sur initiative de la banque qui les accuse de vol, faux et usage de faux et d’association de malfaiteurs. Pour Afriland First Bank, les documents transmis à la presse comme aux ONG ont été falsifiés, même s’il s’agit de milliers de pages. RFI s’est intéressée à un client d'Afriland, un avocat russe, Kirill Parinov.