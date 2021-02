Côte d'Ivoire: Yopougon, enjeu majeur des législatives

Un Ivoirien brandit deux pancartes, l'une de Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, et l'autre Augustin Dia Houphouët, petit fils de Félix Houphouët-Boigny, alliés pour les législatives du 6 mars à Yopougon, le 27 février 2021. AFP - SIA KAMBOU

Dans une semaine les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 255 députés dans 205 circonscriptions. 36 circonscriptions disposent de plusieurs sièges et sont donc soumise à un scrutin de liste. La liste qui remporte le plus grand nombre de voix récolte l’ensemble des sièges en jeu. Parmi ces circonscriptions à plusieurs sièges : la commune de Yopougon, réputée être la plus peuplée du pays. Elle fournit à l’Assemblée pas moins de 6 députés. C’est donc un enjeu majeur sur le plan mathématique mais aussi sur le plan symbolique.