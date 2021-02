Niger: Mahamane Ousmane appelle à la libération des personnes arrêtées lors des troubles

Le candidat du RDR-Tchanji est crédité d’un peu plus de 44% des voix au second tour de la présidentielle, selon des résultats globaux provisoires, derrière le candidat du PNDS au pouvoir Mohamed Bazoum. Issouf SANOGO AFP

Mahamane Ousmane s’est de nouveau exprimé samedi 27 février à Zinder. Le candidat du RDR-Tchanji est crédité d’un peu plus de 44% des voix au second tour de la présidentielle, selon des résultats globaux provisoires, derrière le candidat du PNDS au pouvoir Mohamed Bazoum, qui recueille près de 56% selon ces mêmes chiffres. Devant la presse, il a de nouveau contesté les résultats de la Céni, et s’est prononcé sur les centaines d’interpellations qui ont eu lieu depuis le début des troubles.