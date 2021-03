Mali: les personnels de santé des hôpitaux de Bamako et de Kati se mettent en grève

L'Hôpital du Mali, à Bamako. (Image d'illustration) RFI/David Baché

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À l'appel de leurs syndicats, les travailleurs des centre hospitaliers et universitaires et hôpitaux de Bamako et de Kati, localité située à 15 kilomètres de la capitale, entament ce lundi, une grève de 10 jours. Les grévistes réclament des primes et l'amélioration de leurs conditions de travail.