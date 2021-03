Bénin: un responsable du parti d'opposition Les Démocrates placé sous mandat de dépôt

Bio Dramane Tidjani, figure importante locale du parti est poursuivi pour « association de malfaiteurs et actes terroristes ». (image d'illustration) Getty Images/ Spaces Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un responsable local du parti d’opposition Les Démocrates est détenu à la maison d’arrêt de Missérété à la périphérie de Porto-Novo en attendant son procès. C’est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui a ordonné lundi nuit son placement sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs et actes terroristes ». Son avocat et son parti dénoncent des faits imaginaires et exigent sa libération immédiate.