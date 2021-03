Législatives en Côte d'Ivoire : à Cocody, la campagne bat son plein

Dernière ligne droite pour la campagne électorale en vue des législatives de samedi prochain (6 mars) en Côte d'Ivoire. Un scrutin marqué par le retour à la compétition électorale des opposants qui avaient boycotté la présidentielle du 31 octobre, et même des proches de Laurent Gbagbo, après dix ans passés à bouder les urnes. Sous la plateforme EDS, ils ont souvent fait alliance avec le PDCI, comme dans la circonscription de Cocody, à Abidjan, très disputée avec ses quelque 450.000 habitants.

avec notre envoyé spécial à Cocody, François Mazet

Si sept listes sont proposées aux électeurs, trois se partagent les panneaux publicitaires de Cocody. Yasmina Ouegnin, la députée sortante, brigue un troisième mandat. Elue en indépendante en 2015, elle a retrouvé l’investiture de son parti, le PDCI, et de la plateforme EDS.

A sa permanence, les responsables des ligues des femmes s’activent, derrière Prisca Rabet. C'est « une femme intègre, Cocody peut toujours compter sur madame Ouegnin », nous confie t-elle au sujet de la candidate

Comme Bernadette, beaucoup voient en Yasmina Ouegnin l’avenir du PDCI, et même davantage, comme « Présidente de la République » !

Face à la sortante, le RHDP a fait le choix de Célestin Koalla, président de la section locale du parti d’Alassane Ouattara. Réuni pour l’attendre à Anono, un groupe d’une trentaine de femmes chantent ses louanges : si tu as un problème et que tu vas voir Célestin Koalla, « tu ne vas pas revenir bredouille », témoigne l'une d'elles.

A quelques centaines de mètres de là, la branche légale du FPI prépare aussi un meeting : c’est Issiaka Sangaré, porte-parole de Pascal Affi Nguessan, qui se présente. Elysée distribue les t-shirts et les tracts et se déclare confiant ! « C'est vrai qu'il y a en face de nous des candidats robustes mais ça ne nous décourage pas ! Nous avons un programme et nous allons le présenter aux populations de Cocody. Et c'est à elles d'adhérer à notre vision et aux changements que nous voulons apporter. »

