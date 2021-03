Tchad: chef rebelle, ministre puis opposant, retour sur le parcours de Yaya Dillo

L'opposant tchadien, et candidat à la présidentielle, Yaya Dillo (photo d'archive de 2007). AFP - THOMAS COEX

Texte par : Carine Frenk Suivre 3 mn

L’opposant tchadien et candidat à la présidentielle Yaya Dillo, dont le domicile a fait l’objet de violents affrontements qui ont fait plusieurs morts et blessés selon les sources, a été exfiltré dimanche soir par des proches. Il est non seulement un membre de la communauté Zaghawa, comme le président Idriss Déby, mais il est aussi un neveu du chef de l’État.