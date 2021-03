Affaire Yaya Dillo: la France invite le Tchad à procéder à une «enquête impartiale»

La France appelle les autorités tchadiennes à mener « au plus vite » une enquête « impartiale » sur les violences qui ont conduit à la mort d'au moins 3 personnes dimanche 28 février au domicile de l'opposant et candidat à la présidentielle Yaya Dillo à Ndjamena au Tchad.

Les forces de l'ordre se sont présentées dimanche au domicile de Yaya Dillo pour l'arrêter expliquait le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sur notre antenne dimanche. « Yaya Dillo, qui était sur le coup de deux mandats d’arrêt antérieurement, qui a opposé de la résistance à des mandats judiciaires, déclare Jean-Yves Le Drian, bon... mais ce n’est pas une raison pour aboutir à la perte de plusieurs vies humaines ! Nous invitons solennellement le Tchad à conduire au plus vite une enquête indépendante et impartiale pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Je le dis publiquement !

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, demande aussi de garantir la participation de l'opposition à la présidentielle du 11 avril prochain.

« On sait qu’il va y avoir des élections le 11 avril, nous avons dit à de nombreuses reprises aux autorités tchadiennes, de garantir la participation de l’opposition, ainsi que les libertés de réunion et l’accès aux médias. C’est tout à fait essentiel pour la stabilité du Tchad. Nous l'avons fait passer à plusieurs reprises au président Déby… Je suis allé moi-même porter ce message directement à plusieurs reprises auprès du président Déby ».

Le ministre s'exprimait devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française.

