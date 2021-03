reportage

Covid-19: à l’hôpital communal de Yeumbeul, les malades chroniques reçoivent leur vaccin

Sénégal, à l’hôpital communal de Yeumbeul, en banlieue de Dakar, le 2 mars. Après le personnel de santé, les plus de soixante ans souffrant de maladies chroniques sont invitées à se faire vacciner. © charlotte Idrac / RFI

Au Sénégal, un an après la confirmation du premier cas de Covid-19, les premières doses du vaccin AstraZeneca, données dans le cadre de l’initiative mondiale Covax sont livrées ce mercredi matin. Un lot qui s’ajoute aux 200.000 premières doses du vaccin chinois Sinopharm déjà réceptionnées. Depuis le début de la campagne lancée sur tout le territoire il y a une semaine, plus de 35.000 personnes ont été vaccinées. À l’hôpital communal de Yeumbeul, en banlieue de Dakar, après le personnel de santé, c’est au tour des personnes de plus de 60 ans souffrant de maladies chroniques de recevoir leurs doses.