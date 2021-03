Covid-19: la RDC reçoit ses premières doses et prépare sa campagne de vaccination

Le lancement officiel de la campagne de vaccination est prévu le vendredi 12 mars (image d'illustration) REUTERS/Benoit Nyemba

Plus de 1,7 million de doses de vaccin contre le Covid-19 sont arrivées mardi 2 mars à Kinshasa. Cette livraison fait partie d'une première vague qui se poursuivra dans les jours et les semaines à venir. Le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes souffrant de comorbidités (maladie rénale chronique, hypertension artérielle ou diabète) seront les plus concernées par la campagne de vaccination.